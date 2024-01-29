Girlevik Şelalesi kısmen buz tuttu
Erzincan'da etkili olan kar ve soğuk hava nedeniyle Girlevik Şelalesi kısmen buz tuttu
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Kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Kalecik köyündeki 9 ayrı kaynak suyunun birleşmesiyle oluşan şelale, ziyaretçilerini cezbediyor.
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Şelale, kışın suyunun büyük bölümünün donmasıyla oluşan buz sarkıtları, yazın ise serin havası ve çevresindeki yemyeşil bitki örtüsüyle ayrı güzellik oluşturuyor.
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Son yağışlarla karla kaplanan şelaleye gelen ziyaretçiler, şelalede kısmen oluşan buz sarkıtları arasında eşsiz manzaranın keyfini çıkarıyor.
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Ziyaretçilerden Orhan Coşkun, Kahramanmaraş’tan akrabaları ile birlikte Girlevik Şelalesi’ni ziyarete geldiklerini söyledi.
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Girlevik Şelalesi’nin gezilmesi gereken önemli yerlerden biri olduğunu anlatan Coşkun, şöyle konuştu:
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"Özellikle şelalede akan suyun sesi bile insana çok huzur veriyor. Gelen misafirlerimizin en çok gezmek istedikleri yer burası.
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Buranın bu kadar güzel olmasının sebebi ise tamamen doğal olması ve yapılaşmanın olmaması. Ben herkesin burayı gelip görmesini tavsiye ediyorum."
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Mehmet Coşkun ise Girlevik Şelalesi’nin korunması ve bakımının yapılması gerektiğini söyledi.
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