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        Haberler Yaşam Girlevik Şelalesi kısmen buz tuttu

        Girlevik Şelalesi kısmen buz tuttu

        Erzincan'da etkili olan kar ve soğuk hava nedeniyle Girlevik Şelalesi kısmen buz tuttu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 10:58 Güncelleme: 29.01.2024 - 10:58
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          Kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Kalecik köyündeki 9 ayrı kaynak suyunun birleşmesiyle oluşan şelale, ziyaretçilerini cezbediyor.

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          Şelale, kışın suyunun büyük bölümünün donmasıyla oluşan buz sarkıtları, yazın ise serin havası ve çevresindeki yemyeşil bitki örtüsüyle ayrı güzellik oluşturuyor.

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          Son yağışlarla karla kaplanan şelaleye gelen ziyaretçiler, şelalede kısmen oluşan buz sarkıtları arasında eşsiz manzaranın keyfini çıkarıyor.

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          Ziyaretçilerden Orhan Coşkun, Kahramanmaraş’tan akrabaları ile birlikte Girlevik Şelalesi’ni ziyarete geldiklerini söyledi.

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          Girlevik Şelalesi’nin gezilmesi gereken önemli yerlerden biri olduğunu anlatan Coşkun, şöyle konuştu:

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          "Özellikle şelalede akan suyun sesi bile insana çok huzur veriyor. Gelen misafirlerimizin en çok gezmek istedikleri yer burası.

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          Buranın bu kadar güzel olmasının sebebi ise tamamen doğal olması ve yapılaşmanın olmaması. Ben herkesin burayı gelip görmesini tavsiye ediyorum."

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          Mehmet Coşkun ise Girlevik Şelalesi’nin korunması ve bakımının yapılması gerektiğini söyledi.

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