Girit'te 4,3'lük deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.06'da Girit Adası'nda 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Merkez üssü Girit’in doğu bölgesi olan depremin 34,50 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.