Doğu Akdeniz'de dört ay önce bulunan doğalgaz rezervinin ardından Akdeniz'de önemli gelişmeler yaşanmaya başladı. Önceki gün Yunan medyası, Yunanistan ve İsrail’in, Girit Adası'na büyük bir radar sistemi kuracağını açıkladı. Haberde, "The Long Horizon" adlı radar sisteminin iki ülkeye Doğu Akdeniz havzasının büyük bir kısmını gözlemleme imkanı sağlayacağı belirtildi. Uzun mesafe ve ufuk ötesini izleme özelliğine sahip olan radar sisteminin son dönemde iki ülkenin gelişmekte olan ilişkilerinin bir sonucu olduğu bildirildi.

RADARIN MENZİLİ 600 KM

AA ve İHA'da yer alan haberlere göre Girit'e kurulması planlanan radar sisteminin menzilinin ise 600 kilometreyi bulacağı öğrenildi. "Ufuk ötesini" izleme özelliğine sahip radar sisteminin Türkiye'nin ne kadarını gözlemleyebileceği ise bilinmiyor. Bununla birlikte doğalgaz boru hattının ise rezervin bulunmasının hemen ardından dile getirilen Adana rotası yerine, İtalya üzerinden Avrupa'ya taşınması olasılığı üzerinde duruluyor.

ABD DIŞİŞLERİ DE MASADA

Dün Tel Aviv’de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi lideri Nikos Anastasiadis bu konuyu görüşmek üzere üçlü bir görüşme gerçekleştirdi. Zirvenin ana gündeminin enerji güvenliği olacağı belirtildi. ABD Dışişleri Mike Pompeo'nun da üçlü zirveye katılacağı Doğu Akdeniz'de yeni doğalgaz ve petrol hattını görüşmek üzere İsrail'de Yunan ve Güney Kıbrıslı yetkililerle de bir araya geleceği öğrenildi.