Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), girişimcilik ve iş demografisi verilerini açıkladı. Buna göre, girişimlerin 2019 yılındaki doğum oranı yüzde 13 ve bu girişimlerin istihdamdaki payı yüzde 4.6 iken, 2020 yılında doğum oranı yüzde 14.7'ye, istihdam payı ise yüzde 5'e çıktı.
Girişimlerde en yüksek doğum oranı 2020 yılında yüzde 37.4 ile toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektöründe gerçekleşti. Bu sektörü sırasıyla, yüzde 11.8 ile ulaştırma ve depolama ve yüzde 10.5 ile inşaat sektörleri takip etti.
Türkiye'deki girişimlerin 2017 yılındaki ölüm oranı yüzde 12.2 iken, 2018 yılında ise bu oran yüzde 11.4'e düştü. Ölen girişimlerin istihdamdaki payı ise 2017 yılında yüzde 4.2 iken 2018 yılında yüzde 4.3 olarak gerçekleşti.
Öte yandan, girişimlerde en yüksek ölüm oranı 2018 yılında yüzde 35.8 ile toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektöründe gerçekleşti. Bu sektörü sırasıyla, yüzde 12.5 ile konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri ile yüzde 11.6 ile ulaştırma ve depolama sektörleri takip etti.
TÜİK verilerine göre, girişimlerden 2019 yılında doğanların yüzde 80.6'sı 2020 yılında hayatta kaldı. Girişimlerin 2018 yılında bir yıllık hayatta kalma oranı yüzde 81.3, iki yıllık hayatta kalma oranı yüzde 64 olarak gerçekleşti.
İMALAT YAPAN HEM İSTİHDAM HEM DE CİRODA HIZLI BÜYÜDÜ
İstihdama göre hızlı büyüyen girişimler oranı da 2020 yılında yüzde 12.1 oldu. Aynı yıl için hızlı büyüyen genç girişimler oranı ise yüzde 2 oldu. Ciroya göre hızlı büyüyen girişimler oranı 2020 yılında yüzde 14.3, genç girişimler oranı ise yüzde 2.2 oldu.
İstihdama göre hızlı büyüyen girişimlerin 2020 yılında yüzde 32.7'si imalat, yüzde 21.2'si toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı ve yüzde 12.4'ü ise inşaat sektöründe faaliyet gösterdi.
Ciroya göre hızlı büyüyen girişimlerin 2020 yılında yüzde 31.4'ü imalat, yüzde 24.3'ü toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı ve yüzde 14.4'ü ise inşaat sektöründe faaliyet gösterdi
İstihdama göre genç girişimlerin 2020 yılında yüzde 29.5'i imalat, yüzde 16.6'sı inşaat ve yüzde 14.4'ü ise toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektöründe faaliyet gösterdi.
Ciroya göre genç girişimlerin 2020 yılında yüzde 27.3'si imalat, yüzde 22.3'ü inşaat, yüzde 15.4'ü toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektöründe faaliyet gösterdi.
İHRACAT PAYI İTHALATI SOLLADI
İstihdama göre hızlı büyüyen girişimlerin 2020 yılında ihracat payı ise yüzde 14 oldu. Aynı yıl için ithalat payı ise yüzde 11.1 oldu.
İstihdama göre hızlı büyüyen girişimlerin 2020 yılındaki ciro payı ise yüzde 14.5 olarak kayıtlara geçti.
Ciroya göre hızlı büyüyen girişimlerin 2020 yılında ihracat payı yüzde 23.5, ithalat payı yüzde 18.7, istihdam payı yüzde 13.9, ciro payı ise yüzde 22.1 oldu.
YÜZDE 61'İ DÜŞÜK TEKNOLOJİYE SAHİP
TÜİK'in açıkladığı verilere göre, imalat sanayinde 2020 yılında doğan girişimlerin yüzde 61.2'si düşük teknoloji düzeyine sahip. İmalat sanayinde 2020 yılında doğan girişimlerin yüzde 26.3'ü orta düşük, yüzde 11.6'sı orta yüksek, yüzde 0.9'u ise yüksek teknoloji düzeyine sahip girişimler oldu.
Kuruluş yılı 2016 ve sonrası olan girişimlerin 2020 yılındaki ciro payı yüzde 16.2 oldu. En yüksek ciro payına ise yüzde 16.9 ile 1996-2000 yılları arasında kurulan girişimler sahip oldu.
Kuruluş yılı 2016 ve sonrası olan girişimlerin 2020 yılındaki istihdam payı yüzde 21.3 olarak TÜİK verilerine yansıdı.
Girişimlerden 2011-2015 yılları arasında kurulanlar ise yüzde 16,5'lik istihdam payına sahip oldu. Kuruluş yılı 2016 ve sonrası olan girişimlerin 2020 yılındaki ihracat payı yüzde 10 olarak ölçüldü.
Girişimlerden 1996-2000 yılları arasında kurulanlar ise yüzde 19.7'lik ihracat payı ile en yüksek orana sahip oldu. Kuruluş yılı 2016 ve sonrası olan girişimlerin 2020 yılındaki ithalat payı yüzde 6.8 seviyesinde gerçekleşti. Girişimlerden 1990 ve öncesinde kurulanlar ise yüzde 28.1'lik ithalat payı ile en yüksek orana sahip oldu.
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