Anadolu Sigorta, İTÜ ARI Teknokent ile gerçekleştirdiği iş birliği ile İTÜ Çekirdek’te teknoloji tabanlı fikirlere destek vermeye devam edeceğini duyurdu.

İş birliği kapsamında girişimcilere mentorluk verecek olan Anadolu Sigorta, her yıl Kasım ayında düzenlenen İTÜ Çekirdek’in girişimcilik yarışması Big Bang Startup Challenge etkinliğinde de girişimcilere nakdi ödül desteğinde bulunacak.

İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Deniz Tunçalp, "Geçtiğimiz yıl bu iş birliği sayesinden birçok girişime fayda sağlandı. Bu yıl da kendi alanında yürüttüğü çözümlerle birçok ilke adım atan Anadolu Sigorta ve girişimcilerimizi buluşturarak birçok ürün ve hizmetin hayat bulacağına inanıyoruz" dedi.

Sigorta sektöründeki yeni girişimlerle yakından ilgilendiklerini belirten Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Abacı, da, "Sigorta sektörüne yönelik teknolojileri tanımlayan insurtech dünya çapında yaygınlaşırken, ülkemizde de bu konudaki girişimler ve yapılan yatırımlarla bir ekosistem oluşmaya başladı. Biz de bu doğrultuda, bu ekosisteme ciddi destekler veriyoruz. İTÜ ARI Teknokent ile geçen senenin ardından bu sene de imzaladığımız protokol bunun bir parçası" diye konuştu.

Yapılan açıklamaya göre, Anadolu Sigorta desteğiyle İTÜ Çekirdek girişimcisi ve Big Bang 2019’da olmak isteyenler için başvurular 16 Ağustos’a kadar sürecek.