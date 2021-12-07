Girişimlere 'can suyu' olacak

Türk iş dünyasında uzun yıllardır faaliyetlerini sürdüren 12 iş insanının ortak inisiyatifi ile bundan 1 yıl önce kurulan İstanbul merkezli erken aşama yatırım şirketi H2O Invest, yapay zeka, fintech ve oyun sektörlerindeki girişimlere odaklanarak, insan odaklı dijital dönüşümü yönetecek girişimcilerin ilk durağı olmayı hedeflediğini açıkladı.
Erken aşama girişime yapılan yatırımı manevi destekle birleştirmek amacıyla kurulduklarını ve Türkiye’de yeni bir model oluşturmaya çalıştıklarını aktaran H2O Invest Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çalışkan, "Yeni dikilen bir fidanın can suyu ne kadar değerli ise bir girişimin de erken aşamada aldığı maddi ve manevi destek o kadar önemlidir. Yeni kurulan bir girişim, can suyunu yeterli miktarda almalıdır. Doğru tecrübelerden faydalanmalı, doğru yönlendirilmeli ve doğru yatırıma ulaşmalıdır. Daha önce elde edilmiş tecrübeden faydalanmak zaman kazandırır. Biz de tecrübelerimizi başlangıç aşamasındaki girişimlerle paylaşıyor ve onlara yol gösteriyor, hamilik yapıyoruz" dedi.
Yatırım yapma dışında, deneyimleri de girişimcilerle paylaştıklarının altını çizen Çalışkan, girişimcilerin, gelişimin can damarı olduğuna inandıklarını ve daha iyi bir dünya için hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı olduklarını vurguladı.
Tohum öncesi ve tohum aşamasındaki şirketleri hızlandıran H2O Invest'in, girişimleri bir sonraki yatırım turuna hazırlarken, girişimlere yatırım yapmadan girişimin önce ekibine, sonra insanlığa faydasına, fikrine ve pazar fırsatına odaklandığı kaydedildi.
Yapılan açıklamaya göre, 12 ay içinde 4 girişimin bakış açısını değiştiren ve hayatta kalma oranlarını arttıran H2O Invest’in hamilik yaptığı girişimler arasında Augelab (no-code tabanlı görüntü işleme yapay zeka platformu), Gotocure (sağlık seyahati planlama), Girin (akıllı ziyaretçi yönetim sistemi), Octopus (yapay zeka odaklı dijital içerik üretimi) yer alıyor.
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