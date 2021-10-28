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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Küçük ve Orta Büyüklükteki Girişim İstatistikleri'ni yayınladı. Buna göre, sanayi ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren 3 milyon 295 bin girişimin Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) sınıfına girdiği kaydedildi.

250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon TL'yi aşmayan girişimler KOBİ olarak tanımlanıyor.

KOBİ'ler 2020 yılında toplam girişim sayısının yüzde 99.8'ini oluştururken, buna karşılık istihdamın yüzde 72'sini, personel maliyetinin yüzde 49.2'sini, cironun yüzde 49.4'ünü, üretim değerinin yüzde 42.7'sini ve faktör maliyetiyle katma değerin de yüzde 41.3'ünü oluşturdu.

TÜİK verilerine göre, KOBİ'ler en fazla ticaret sektöründe faaliyet gösterdi. Ekonomik faaliyetlerin istatistiki sınıflamasına göre 2020 yılında KOBİ'lerin yüzde 36.6'sı toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektöründe faaliyet gösterirken, yüzde 14.2'si ulaştırma ve depolama sektöründe, yüzde 12.3'ü ise imalat sanayi sektöründe faaliyet gösterdi.

KOBİ istihdamı içerisindeki en yüksek oran da ticaret sektöründe oldu. 2020 yılına ilişkin olarak, toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı faaliyetlerindeki KOBİ istihdamının toplam KOBİ istihdamı içerisindeki oranı yüzde 27,.5 olurken, personel maliyeti için bu oran yüzde 24.4, ciroda yüzde 54.7, faktör maliyetiyle katma değerde yüzde 25.3 ve üretim değerinde ise yüzde 15.9 olarak gerçekleşti.

KATMA DEĞER EN YÜKSEK SEVİYEYE ÇIKTI

TÜİK, orta ölçekli girişimlerde çalışan başına katma değerin ise 2020 yılında 128 bin TL ile en yüksek değerini aldığını bildirdi.

Buna göre, KOBİ girişimleri için 2009 yılında çalışan başına ortalama katma değer 15 bin TL iken, 2020 yılında bu değer 59 bin TL oldu. KOBİ grupları içerisinde 2009 ve 2020 yılları için en yüksek çalışan başına katma değer sırasıyla 29 bin TL ve 128 bin TL ile orta ölçekli girişimlerde gerçekleşirken, aynı yıllar için bu değerler küçük ölçekli girişimler için sırasıyla 19 bin TL ve 70 bin TL, mikro ölçekli girişimler için ise 8 bin TL ve 22 bin TL olarak gerçekleşti.

KOBİ'lerde ücretli çalışanların ortalama yıllık personel maliyeti de 2020 yılında 41 bin TL olarak gerçekleşti. 2020 yılında KOBİ ölçeklerine göre ücretli çalışanların ortalama personel maliyeti mikro ölçekli girişimlerde 31 bin TL, küçük ölçekli girişimlerde 40 bin TL ve orta ölçekli girişimlerde ise 55 bin TL olarak gerçekleşti.

2 BİN 442 KOBİ YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜRETTİ

İmalat sanayindeki 2 bin 442 KOBİ ise yüksek teknoloji sınıfında üretim yaptı. İmalat sanayindeki KOBİ'ler teknoloji düzeylerine göre sınıflandırıldığında, yüzde 56.7'si düşük teknoloji sınıfında üretim yaparken, büyük ölçekli girişimlerde bu oran yüzde 47.6 oldu.

KOBİ büyüklük gruplarına göre incelendiğinde, mikro ölçekli girişimlerin yüzde 57.5'i düşük teknoloji sınıfında üretim yaparken, yüzde 32.2'si orta-düşük teknoloji, yüzde 9.8'i orta-yüksek teknoloji ve yüzde 0.5'i yüksek teknoloji sınıfında üretim yaptı. Buna karşılık küçük ölçekli girişimlerde bu oranlar sırasıyla yüzde 52, yüzde 29.7, yüzde 17.3 ve yüzde 1 iken orta ölçekli girişimlerde yüzde 51.9, yüzde 28.2, yüzde 18.3 ve yüzde 1.6 oldu.

DOĞUM ORANI YÜZDE 14.7 OLDU

KOBİ'lerin 2020 yılında doğum oranı da yüzde 14.7 olarak açıklandı. 2019 yılında doğan KOBİ girişim sayısının, 2019 yılındaki aktif KOBİ girişim sayısına oranı (girişim doğum oranı) yüzde 13.1 ve 2019 yılında doğan KOBİ girişimlerindeki istihdam sayısının, 2019 yılındaki aktif KOBİ'lerin toplam istihdamı içerisindeki payı yüzde 6.2 iken, 2020 yılında bu oranlar girişim doğum oranında yüzde 14.7'ye, istihdam payında ise yüzde 6.8'e yükseldi.

KOBİ'lerin 2020 yılında en yüksek doğum oranı yüzde 15.6 ile mikro ölçekli girişimler olurken bunu sırasıyla yüzde 4.6 ile küçük ölçekli ve yüzde 3.1 ile orta ölçekli girişimler takip etti. Yine doğan girişimlerin istihdam içerisindeki oranlarında en yüksek oran yüzde 11.6 ile mikro ölçekli girişimler olurken, bunu yüzde 2.7 ile küçük ölçekli ve yüzde 1.4 ile orta ölçekli girişimler takip etti..

TOPLAM İHRACATIN YÜZDE 36.4'ÜNÜ GERÇEKLEŞTİRDİLER

TÜİK verilerine göre, KOBİ'ler toplam ihracatın yüzde 36.4'ünü gerçekleştirirken, ithalatın ise yüzde 24'ünü KOBİ'ler tarafından gerçekleştirildi.

2020 yılı toplam ihracatta mikro ölçekli girişimlerin payı yüzde 3.5 iken, küçük ölçekli girişimlerin payı yüzde 13.5, orta ölçekli girişimlerin payı ise yüzde 19.4 oldu. Büyük ölçekli girişimlerin payı ise yüzde 63.6 olarak gerçekleşti.

Girişimlerin ana faaliyetine göre, KOBİ'lerin ihracatının yüzde 58.7'si ticaret sektöründe, yüzde 36.6'sı ise sanayi sektöründe faaliyet gösteren girişimler tarafından yapıldı.

KOBİ'lerin ithalattaki payı da yüzde 24 olarak kayıtlara geçti. 2020 yılı toplam ithalatında, mikro ölçekli girişimlerin payı yüzde 1.5, küçük ölçekli girişimlerin payı yüzde 6.4, orta ölçekli girişimlerin payı ise yüzde 16.2 oldu. Büyük ölçekli girişimlerin payı ise yüzde 75.9 olarak gerçekleşti.

Girişimin ana faaliyetine göre, KOBİ'lerin ithalatının yüzde 66.8'i ticaret sektöründe, yüzde 26'sı ise sanayi sektöründe faaliyet gösteren girişimler tarafından gerçekleştirildi.

KOBİ'lerin 2013 yılında 57 milyar dolar olan ihracat değeri 2020 yılında 61 milyar dolara yükseldi. İthalatta ise 2013 yılında 48 milyar dolar olan değer, 2020 yılında 49 milyar dolara yükseldi.

İHRACATIN YÜZDE 47.8'İ AVRUPA'YA YAPILDI

KOBİ'lerin toplam ihracatının yüzde 47.8'i Avrupa ülkelerine yapılırken, yüzde 34.3'ü Asya ülkelerine gerçekleştirildi. KOBİ'ler ithalatının yüzde 49.6'sını Asya ülkelerinden, yüzde 40.2'sini Avrupa ülkelerinden yaptı.

Öte yandan, KOBİ'lerin ihracatının yüzde 91.4'unu imalat sanayi ürünleri oluşturdu. KOBİ'lerin 2020 yılı ihracatında giyim eşyası sektörünün payı yüzde 13.9, tekstil ürünlerinin payı yüzde 10.1 ve başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipmanların payı yüzde 10 oldu. KOBİ'lerin 2020 yılı ithalatında ise öne çıkan ürünler, yüzde 33.6 ile ana metaller, yüzde 12.4 ile kimyasallar ve kimyasal ürünler, yüzde 12 ile başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipmanlar ve yüzde 5.3 ile bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler oldu.

KOBİ'lerin 332 patenti tescil edildi. 2020 yılında KOBİ'lerin toplam patent başvuru sayısı bin 563 olurken, aynı yıl 332 patent tescil edilmiştir. KOBİ ölçeklerinde ise 570 patent başvurusu ve 162 patent tescili ile orta ölçekli girişimler ilk sırada yer aldı.