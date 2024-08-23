Şenpazar'daki tarım arazilerinin çok kısıtlı ve engebeli olduğuna işaret eden Oğuz, şu ifadeleri kullandı: "Burası endüstriyel tarıma uygun bir bölge değil zaten. Artık buralarda hiçbir şey ekilmemeye başlandı. Dolayısıyla birçok alan orman olmuş durumda. Yani tarımsal anlamda kullanabileceğimiz toprakları da kaybediyoruz maalesef. Bu anlamda çok güzel bir örnek olduğunu düşünüyorum. Emeğimizi ve çabamızı gördükçe insanlar da yavaş yavaş buna yönelmeye başladılar. Bu, coğrafya için çok memnun edici bir gelişme. Önümüzdeki yıl da yeni ilaveler olacak. Aronya noktasında Şenpazar çok ciddi bir cazibe merkezi haline gelecek. Şenpazar artık aronyayla anılmaya başladı. Bunun turizm açısından da çok ciddi katkıları olacak. Ekonomik anlamda da Şenpazar'a değer katacak."