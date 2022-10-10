Türkiye Girişimcilik Vakfı, girişimcilik ekosisteminin farklı paydaşlarını bir araya getirdiği Giveback Gala etkinliğinin beşincisini düzenledi.
Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Girişimcilik Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sina Afra, Girişimcilik Vakfı'nın ana amacının girişimcilik kültürünü yaymak olduğunu vurguladı.
Afra, "Üç önceliğimiz var. Birincisi girişimci kadınlar. Kadın girişimciliği artmadan ülkemizde girişimcilik kültürünün yükselmesi mümkün değil. Tüm projelerimizde bunu yansıtıyoruz. İkinci önceliğimiz tabii ki gençler. Gençlerin girişimciliği öğrenmesi, hatta böyle bir yolun farkında olması bizim için olmazsa olmaz. Üçüncü konu başlığımız ise girişimlerin büyümek için ihtiyacı olan fonlama. Bu sene Türkiye Bilişim Vakfı ve Türkiye İş Bankası yatırım fonu Maxis ile beraber Founder One'ı hayata geçirdik" dedi.
Öte yandan, bu yıl etkinlik kapsamında Can Dörtkardeşler Genç Girişimci Ödülleri verildi. UP School Kurucu Ortağı ve CEO'su Mina İlköz ve Aposto Kurucu Ortağı ve CFO'su Umutcan Savcı ödül aldı.
'Giveback' kavramını yaygınlaştırmak ve farkındalığı artırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, sanat girişimcisi Refik Anadol da konuşmacı olarak yer aldı.
'Giveback' (geri verme) felsefesi, toplumdan alınanı, kazanılan başarıyı yine toplumla paylaşarak toplumsal başarının katsayısını artırma hedefi olarak tanımlanıyor.
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