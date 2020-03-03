03 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye’de girişimcilik ekosistemini geliştirmeyi ve start-up’lara büyüme evresinde destek olmayı amaçlayan İstanbul Teknokent Entertech’in İstanbul Kalkınma Ajansı’nın destekleriyle yürüttüğü ICUBE Uluslararası Hızlandırma Programı, ikinci Dönem çalışmaları için harekete geçti.
En büyük hedeflerinin start-up’lara global vizyon kazandırmak olduğunu vurgulayan İstanbul Teknokent Entertech’in Genel Müdürü Yasin Erol, "Girişimcilerin ICUBE eğitimleri sonrasında birçok tecrübe edindiğini gözlemliyoruz. Ancak finansa çok fazla bulaşıp amaç ve araç ayrımını kaybeden girişimci modelini biz reddediyoruz. Birinci aşamada öğretmek istediğimiz şu, gerçek paranın peşinde koşmak. Gerçek para dediğimiz şey de, piyasada ya müşteri olarak karşılık bulabilecek birileri ya da yatırımcı olarak onlara karşılık gelebilecek birileridir. Girişimcinin daha çok gerçek parayla muhatap olmasını sağlıyoruz" dedi.
İstanbul il sınırları içerisinde konumlanmış girişimlerin İngiltere pazarını çıkışını destekleyen ve aynı zamanda yurt dışı pazarlarda güçlenmesini sağlayan ICUBE Uluslararası Hızlandırma Programı’nın 2’nci döngüsü için de çalışmaların sürdüğünü anlatan Erol, "Bu programa katılan şirketlere finanstan hukuka, proje geliştirmeden dijital pazarlamaya kadar birçok alanda mentorluk veriyoruz. 2020 yılı Mart ayı sonu itibari ile programın ikinci dönemini tamamlayacağız. İkinci dönem ICUBE Uluslararası Hızlandırma Programı’nı başarı ile bitiren 10 mezun girişimciyi daha yabancı yatırımcılarla buluşması ve potansiyel müşterileri ile satış görüşmeleri yapmaları için İngiltere’ye götürüyoruz. Buradaki 1 haftalık programımız kapsamında girişimciler Google, Facebook, The Bakery, London & Partners, Techstars, Turkish Trade Center’in dahil edildiği kurumsal ziyaretlere götürdük" diye konuştu.
ICUBE’un kuruluş amaçlarından birinin de girişimcilere global bir pencereden bakmayı öğretmek olduğunu dile getiren Yasin Erol, şöyle devam etti, "Girişimcinin uluslararası olma fikri yoksa kesinlikle küçülmeye ve yok olmaya mahkumdur. Yüksek teknolojiye ve uluslararasılaşma vizyonuna sahip girişimciler için yürüttüğümüz ICUBE Programı iki aşamalı. İlk aşama olan İstanbul ayağına 20-25 arasında ekip kabul ediyoruz. Düzenlediğimiz eğitim ve mentorlükler sonrasında başarılı olan 10 ekibi Londra’ya götürüyoruz" dedi.
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