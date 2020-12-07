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TÜBİTAK'ın girişimcilere 200 bin TL'ye kadar hibe desteği sunduğu 1512 Bireysel Genç Girişim (BİGG) Programı kapsamında Sabancı Üniversitesi Inovent A.Ş.’nin yürütücülüğünde, Çukurova Teknokent, Namık Kemal Üniversitesi Teknopark ve Bursa Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi partnerliğiyle oluşturulan BiGG4tech konsorsiyumu girişimcilerin iş fikirlerini hayata geçirmesi için önemli destek sunacak.

Konsorsiyuma Sabancı Holding şirketlerinden Kordsa'nın da malzeme ve kompozit teknolojileri alanlarında uzmanlık desteği vereceği kaydedildi.

Girişimlerin TÜBİTAK’tan hibe desteği almalarını ve şirketleşmelerini sağlamayı amaçlayan BiGG4tech 2'inci döngü başvuruları 10 Aralık 2020 tarihinde tamamlanacak. Verilen bilgiye göre, BiGG programına, BiGG4tech gibi TÜBİTAK’ın seçtiği 31 farklı Uygulayıcı Kuruluş aracılığıyla başvuru yapılabiliyor.

BiGG4tech kapsamında girişimcilere eğitim, mentorluk, müşteri ile tanıştırma, kurumsal şirketlerle iş birliği geliştirme ve pilot uygulama yapma, ön prototip / MVP imalatı ve laboratuvar altyapısı kullanım imkanları sağlanıyor.

Sektör kısıtlaması olmadan teknoloji girişimcilerine özel eğitimler, programlar ve mentorluk desteği sunacak olan BiGG4Tech için bigg4.tech adresi üzerinden başvuru yapılabilir.