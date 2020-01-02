Garanti BBVA, Dünya Bankası Grubu üyesi olan Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ile KOBİ’lere yönelik yeni bir finansman desteğine imza atıyor.

Yapılan sözleşme kapsamında 22 ildeki KOBİ’ler başta olmak üzere Türkiye genelindeki kadın girişimlere katkı sağlanması hedefleniyor.

Bu kapsamda, Dünya Bankası Grubu üyesi olan IFC Uluslararası Finans Kurumu, Türkiye’de geçici koruma sağlanan nüfusun çoğunluğunun yaşadığı, ağırlıklı olarak güney ve güneydoğu illerinde yer alan küçük işletmeleri desteklemek için Garanti BBVA'ya tavan 90.75 milyon dolara eşdeğer olan bir finansman paketi sunuyor.

Bu destek paketine ek olarak Garanti BBVA'nın, Avusturya Kalkınma Bankası (OeEB) ile de 22 milyon dolarlık, kadın girişimcilerin desteklenmesi için kullanılmak üzere olan bir finansmana da erişim sağlayacağı aktarılıyor.

Ayrıca, Garanti BBVA'nın, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projelerinde kullanılmak üzere Yeşil Büyüme Fonu (GGF) ile 20 milyon dolarlık finansman anlaşmasına imza attığı da kaydediliyor.

'SÜRDÜRÜLEBİLİR FİNANSMAN İNİSİYATİFLERİ ALIYORUZ'

Bu üç protokol anlaşmasını imzalayarak ekonomik büyümeyle beraber toplumsal kalkınmaya da destek olduklarını ifade eden Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, "Sürdürülebilir finansman, iklim değişikliği, yenilenebilir enerji, girişimcilik, cinsiyet eşitliği, toplumsal fayda gibi konularda fark yaratan inisiyatifler alıyoruz. Bu alanlarda yeni ürün, hizmet ve iş birliklerini geliştirmekten, var olan iş birliklerimizi devam ettirmekten ve bunun bir parçası olarak ekonomide fırsat eşitliği sağlanması konusuna destek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. IFC, OeEB ve GGF ile imzaladığımız protokollerle sunduğumuz 133 milyon dolarlık finansman desteği de bu bakış açımızın kıymetli bir sonucu" dedi.