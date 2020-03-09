09 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Girişimci kadınlardan şehit kızlarının eğitimi için resim sergisi
Ankara Sanayi Odası (ASO) koordinatörlüğünde çalışmalarını sürdüren TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulu, geliri şehit kızlarının eğitimine harcanmak üzere kadın girişimcilerin resimlerinden oluşan sergi açtı.
ASO'dan yapılan açıklamaya göre, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Başarıya Giden Yolda Kadın, Bilim ve Girişimcilik" konulu bir söyleşi düzenlendi.
Etkinliğe ASO Başkanı Nurettin Özdebir, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Zeynep Erkunt Armağan, TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Belma Yılmazyiğit, ilk Türk kadın Kardiyolog Prof. Dr. Sabahat Tuluy Kaymakçalan, Sanatçı Pınar Ayhan, Milli Sporcu Dünya Goalball Kraliçesi Sevda Altunoluk ile alanında öne çıkan kadınlar katıldı.
Özdebir, burada yaptığı konuşmada, küresel düzeyde rekabet edebilir bir ekonomi olmak ve yüksek gelirli ülkeler grubuna girebilmek için kadınların çalışma yaşamına katılmasının büyük önem taşıdığını, Türkiye'nin kadınlar olmadan hedeflerine ulaşamayacağını bildirdi.
Zeynep Erkunt Armağan da 38 yıllık sanayicilik hayatının yarısını kadınları iş hayatında güçlendirebilmek ve toplumsal hayatta erkekle eşit haklardan yararlanabilmesini sağlamak için harcadığını belirterek, "Kadına iş hayatında eşitlik sağlayalım, kadın istihdamının önünü açalım." değerlendirmesinde bulundu.
Belma Yılmazyiğit ise kurul olarak en büyük hedef ve amaçlarının girişimcilik kültürünün kadınlar arasında gelişmesi ve girişimci olmak isteyen kadınların cesaretlendirilmesi olduğuna işaret ederek, "Kız çocuklarımızı erken yaşta bilimle tanıştırmalıyız. Donanımlı, bilgili olmaları için bizlere büyük görev düşüyor." ifadelerini kullandı.
Etkinlik kapsamında, TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulu üyesi 30 kadın girişimcinin yaptığı 30 eserden oluşan resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi. ASO Kültür Merkezi'nde 17 Mart'a kadar açık kalacak sergiden elde edilecek gelir, şehitlerin kız çocuklarının eğitimine katkı için kullanılacak.
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