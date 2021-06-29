Coca-Cola Türkiye’nin desteği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Habitat Derneği’nin iş birliği ile hayata geçirilen Kız Kardeşim Projesi, kadınları desteklemeye devam ediyor.

Proje ile kadınların gerekli bilgi ve becerilerle donanarak, toplumsal ve ekonomik konumlarının güçlenmesi ve ekonomik kalkınmada aktif rol almaları hedefleniyor. Yapılan açıklamaya göre, Kız Kardeşim Projesi kapsamında ikincisi hayata geçirilen “Hibe Programı” ile üretici, gıda ve yeme & içme sektöründe faaliyet gösteren girişimci kadınların desteklenmesi amaçlanıyor.

"Kız Kardeşim Hibe Programı" ile 81 ilden gıda sektöründe faaliyette bulunan 30 girişimci kadın jüri tarafından belirlendi. Hibe Programı kapsamında, 29 girişimci kadına 25 biner TL ve 1 girişimci kadına 40 bin TL jüri özel ödülü olmak üzere toplamda 765 bin TL’lik iş geliştirme hibe desteği sunuldu.

İşletme sahibi girişimci kadınların desteklendiği program ile üretilen ürünlerin tanıtılması, görünürlüklerinin artırılması ve sosyo-ekonomik konumlarının güçlenmesine katkı sağlanması amaçlanıyor. 2019 yılında gerçekleştirilen ilk hibe programında 11 girişimci kadına hibe desteği sunulmuştu.

'DESTEK MİKTARI 2 KATINA ÇIKTI'

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu törende yaptığı konuşmada, "Kadının her alanda güçlenmesini amaçladık. Proje ile girişimci kadınlara eğitim ve mentorluk desteği veriyoruz. Bu yıl gerçekleştirdiğimiz hibe programımız ise ayrı bir önem taşıyor. Yeme-içme sektörü belki de pandemi sürecinden en çok etkilenen sektörler arasında. Bu vesile ile hibe destek miktarını ve yararlanacak kadınların sayısını 2 katına çıkardık. Kadın girişimcilerimizin desteklenmesi adına bu ve benzer projelerin içinde yer almaya devam edeceğiz" dedi.





'HEDEF 250 BİN KADIN GİRİŞİMCİ'

Ödül töreninde konuşan Coca-Cola Türkiye Genel Müdürü Başak Karaca, girişimci kadınlara desteklerini sürdürmek ve pandeminin getirdiği yükü bir nebze de olsa azaltmak amacıyla hibe programının ikincisini bu yıl hayata geçirdiklerini vurguladı.

Karaca, "2015 yılında küçük adımlarla başladığımız projemiz, bugün koşar adımlarla, daha çok kadının hayatına dokunur hale geldi. Projemizle bugüne kadar 100 bine yakın kadına ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Projeyle 2021 yıl sonuna kadar 250 bin girişimci kadına ulaşılmayı hedefliyoruz. Yeni iş birlikleri ve hibe programları ile girişimci kadınları desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır da, "Bu hibenin özellikle pandemi döneminin, girişimci kadınlar üzerinde yaratmış olduğu ekonomik sorunları bir nebze de olsa azaltabilmesi en büyük umudumuz" ifadesini kullandı.