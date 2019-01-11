SON BAŞVURU GÜNÜ 15 ŞUBAT

11 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hazine ve Maliye Bakanlığınca, girişim sermayesi fonlarına gelecek 5 yılda azami 400 milyon lira kaynak taahhüt edilmesi planlanıyor.
Bakanlıktan Tech-InvesTR Programı (Girişim Sermayesi Destekleme Programı) kapsamında girişim sermayesi fonlarına kaynak aktarımına ilişkin duyuru yapıldı.
Duyuruya göre, girişim sermayesi fonlarına kaynak aktarılmasına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilendirilirken, "Girişim Sermayesi Fonlarına Kaynak Aktarımına İlişkin Karar" kapsamında, girişim sermayesi fonlarına bakanlıkça kaynak taahhüdünde bulunulacak.
Bakanlıkça yapılacak kaynak taahhüdüne ilişkin bilgiler ve başvuru şartları da duyuruda yer aldı.
Buna göre, bakanlığın uygun göreceği fonlara gelecek 5 yılda azami 400 milyon lira kaynak taahhüt etmesi planlanırken, bakanlık bu tutarı artırabilecek. Bakanlığın protokol imzaladığı fonlar, imza tarihinden itibaren en geç 1 tam yıl içinde kurulmak ve taahhütlerini tamamlamak zorunda olacak. Aksi takdirde imzalanan protokol iptal edilmiş sayılacak.
Bakanlıkça kaynak aktarılacak fonlar, TÜBİTAK tarafından "1514 Girişim Sermayesi Destekleme Programı" çerçevesinde şartlı destek kararı verilen kuruluşlara yatırımcı/ortak olmayı tercih edecek.
Portföy yöneticisi ya da yönetim ekibinden en az bir kişinin taşıması gereken şartlar da belirlendi. Söz konusu kişide, portföy yöneticisi olarak en az 5 farklı şirkete yatırım yapmış veya yatırım kararı almış olması, yatırım yaptığı şirketlerin en az birinden son 10 yıl içinde kar ederek çıkması şartları aranacak.
Teknoloji odaklı girişim şirketlerine kaynak
Fon tarafından yatırım yapılacak girişim şirketlerinin de KOBİ ölçeğinde olması gerekecek. Yatırım yapılacak şirketlerin faaliyet alanı, TÜBİTAK'ın fonlara taahhüdü kapsamında Ar-Ge ve inovasyon odaklı olacak. Bakanlık taahhüdü de erken aşama yenilikçi ve teknoloji odaklı girişim şirketlerine kaynak aktarımında kullanılacak.
Başvurular Türk lirası, dolar ve avro cinsinden yapılabilecek.
Fon başvuruları, portföy yöneticisi tarafından doldurulacak bilgi formunda yer alan bilgilerle bakanlık tarafından istenecek diğer bilgiler göz önünde bulundurularak değerlendirilecek.
Fonun tabi olacağı kurallarla uygulamaya ilişkin hususlar, bakanlık ile fon arasında imzalanan protokolle belirlenecek.
SON BAŞVURU GÜNÜ 15 ŞUBAT
Başvuru, 14 Ocak-15 Şubat 2019'da portföy yöneticisi tarafından bakanlığa yapılacak.
Kaynak aktarılacak fonlara ilişkin bilgi formuyla başvuru belgelerinin 15 Şubat mesai bitimine kadar bakanlığa ulaştırılması gerekecek.
Bakanlıkça talep edilen bilgi formunda, fonun ismi, hedef büyüklüğü, bakanlıktan talep edilen taahhüt tutarı, bakanlık dışındaki yatırımcılar tarafından taahhüt edilen tutarlar, fonun kurulacağı ülke, fonun yatırım yapmayı hedeflediği şirket sayısı, yatırım yapılması planlanan sektörler, fonun yatırım yapması planlanan coğrafya, yatırımlardan çıkış stratejisi gibi bilgiler yer alacak.
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