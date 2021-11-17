Bu sezon forma giydiği 11 maçta takımına 3 gollük katkı sağlayan Diabate, AA muhabirine, GZT Giresunspor'da oynadığı için büyük mutluluk duyduğunu, futbolcusundan kulüp çalışanına çok iyi bir uyum içerisinde olduklarını belirtti.Takım olarak çok yoğun çalıştıklarını dile getiren 26 yaşındaki futbolcu, son dönemde çıkış yakaladıklarını, performanslarının arttığını aktardı.Diabate, ligde geride kalan haftalarda futbol şansının Giresunspor'dan yana olmadığını kaydederek, "Şu an daha iyi hissediyoruz ve daha iyiyiz, daha üst sıralarda olacağız. Eğer her maç sıkı çalışırsak, her maça iyi hazırlanırsak şans bize dönecek." diye konuştu.Rakiplerine karşı her zaman iyi oyun sergilemelerine rağmen kaçan puanların olduğunu belirten Diabate, "Hayat bu şekildedir, bazen çok çalışırsın ama işler senin için yolunda gitmez ama biz bir şekilde devam edip işler bizim için iyi gittiğinde hiç kimse konuşamayacak." değerlendirmesinde bulundu.Taraftarlara seslenen Fousseni Diabate, "Ligde tutunarak önümüzdeki sezon da Süper Lig'de mücadele etmeye devam edeceğiz, bunun size sözünü veriyorum." ifadesini kullandı.Diabate, sözlerini şöyle tamamladı:"Büyük taraftarlarımıza şunu da söylemek isterim, maçlarımıza gelip bize destek olmaya devam edin. Çünkü bu atmosfer bize yardımcı oluyor ve kafamızı kaldırıp devam etmemizi sağlıyor. Taraftarları çok seviyoruz, hepimiz onlar için sahada savaşıyoruz. Biz sürekli deniyoruz, başarılı olmaya çalışıyoruz, bazen sonuçlar istediğimiz gibi olmuyor ama biz elimizden gelen her şeyi taraftarlar için vermeye çalışıyoruz."
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