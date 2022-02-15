Yeşil beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Sezon başında kulübümüze transfer olan Younousse Sankharé´nin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir" denildi.

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