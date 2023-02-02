Giresunspor´da olağanüstü seçim kararı!

Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldığını açıkladı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu üyelik ödentileri yapılarak genel kurula katılım hakkı kazanan üyeler ile 18 Şubat 2023 Cumartesi saat 13.00`de Çotanak Spor Kompleksi Spor Salonu'nda yapılacaktır. Çoğunluk sağlanmadığı takdirde ikinci toplantının çoğunluğa bakılmaksızın 25 Şubat 2023 Cumartesi günü aynı saat ve aynı yerde aşağıdaki gündem maddeleri ile toplanacaktır" ifadelerine yer verildi.