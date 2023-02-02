Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Süper Lig Giresunspor

Giresunspor´da olağanüstü seçim kararı!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor, olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldığını duyurdu

Giriş: 02.02.2023 - 18:54 | Güncelleme: ABONE OL
Giresunspor´da olağanüstü seçim kararı!
DHA

Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldığını açıkladı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu üyelik ödentileri yapılarak genel kurula katılım hakkı kazanan üyeler ile 18 Şubat 2023 Cumartesi saat 13.00`de Çotanak Spor Kompleksi Spor Salonu'nda yapılacaktır. Çoğunluk sağlanmadığı takdirde ikinci toplantının çoğunluğa bakılmaksızın 25 Şubat 2023 Cumartesi günü aynı saat ve aynı yerde aşağıdaki gündem maddeleri ile toplanacaktır" ifadelerine yer verildi.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Doğalgaz desteği Şubat ödemeleri!
Doğalgaz desteği Şubat ödemeleri!
Brezilyalı senatörden 'darbe ve komplo' iddiası
Brezilyalı senatörden 'darbe ve komplo' iddiası
Adını Roma İmparatoru’ndan değil aşçıdan alan kült lezzet Sezar salatası tarifi
Adını Roma İmparatoru’ndan değil aşçıdan alan kült lezzet Sezar salatası tarifi
Otomobilde
Otomobilde "kumar" infazı! 4 kişiye kurşun yağdırdı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.