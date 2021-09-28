Giresunspor’da Doukara şoku!

Hafta sonu oynanan GZT Giresunspor - Yukatel Kayserispor karşılaşmasında sakatlanan Souleymane Doukara’nın yapılan kontrollerinde sol arka adalesinde zorlanma olduğu bilgisi verildi.

Tedavisine hemen başlanan Doukara’nın Göztepe maçında forma giyemeyeceği ifade edildi.

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