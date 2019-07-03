Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp başkanı Sacit Ali Eren, teknik direktör Erkan Sözeri'nin raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, Uğur Akdemir ile yapılan anlaşmanın her iki taraf için hayırlı olmasını diledi.

30 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Afjet Afyonspor'da forma giymişti.