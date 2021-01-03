Giresunspor, TFF 1. Lig'in 17. haftasında Tuzlaspor'u 3-0 mağlup etti. İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede 62. dakikada Sergen, Giresunspor'u 1-0 öne geçirdi. Mücadelede dakikalar 76'yı gösterdiğinde Ibrahima Balde farkı 2'ye çıkardı. Balde 81. dakikada bir kez daha sahne alarak maçın sonucunu belirledi: 3-0.

Giresunspor bu sonucun ardından üst üste altıncı galibiyetini alarak liderliğini sürdürdü. Tuzlaspor ise üst üste ikinci mağlubiyetini aldı.