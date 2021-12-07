Spor Toto Süper Lig´de oynadığı son 3 maçı kazanan GZT Giresunspor´un teknik direktörü Hakan Keleş, hafta sonu deplasmanda karşılaşacakları Adana Demirspor maçında da iyi gidişatlarını sürdürmek için sahaya çıkacaklarını ifade etti.

Ligin 15´inci haftasında Fatih Karagümrük´ü yenerek oynadıkları son 8 maçtaki 5´inci, üst üste ise üçüncü galibiyetlerini aldıklarını hatırlatan Keleş, "Takım olarak iyi bir hava yakaladık, oyuncularımızın moral ve motivasyonları üst seviyede. Önümüzde Adana Demirspor karşılaşması var. Güçlü ve önemli bir rakiple zor bir deplasman maçına çıkacağız. Geçtiğimiz sezon Süper Lig´e yükselen iki takımın puan mücadelesi zevkli ve çekişmeli bir 90 dakikaya sahne olacak. Bizim amacımız belli, iyi gidişatımızı ve sıralamadaki yükselişimizi Adana Demirspor deplasmanında da sürdürmek istiyoruz" dedi.

Keleş, ligin ilk devresinin tamamlanmasına 4 hafta kaldığını da dile getirerek, "Devre arasına kadar toplayabileceğimiz maksimum puanları toplayıp, ligin ikinci yarısına çok daha iyi bir konumda başlamak hedefiyle yolumuza devam edeceğiz" ifadesinde bulundu.

Bu arada 12 Aralık Pazar günü Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Giresunspor, maçın hazırlıklarına akşam yapacağı antrenmanla başlayacak.

EROL CAN AKDAĞ AMELİYAT OLACAK

Öte yandan hafta içi Ankara Demirspor ile oynanan kupa maçında sakatlanan Erol Can Akdağ´ın yapılan kontrollerde sağ diz ön çapraz bağının koptuğunun tespit edildiği ve ameliyat olacağı bildirildi. Sezonu kapatması beklenen Akdağ´ın maç başı ve prim haklarının da mevcut şekliyle devam edeceği belirtildi.