Giresunspor, Savicevic'i transfer etti

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Savicevic ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Vukan Savicevic'e Giresunspor'umuza hoş geldin diyor, çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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