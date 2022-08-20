STAT: Çotanak

SAAT: 19:15

HAKEM: Bahattin Şimşek

YAYIN: BeIN Sports 2

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Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Arias, Perez, Alper, Traore, Meija, Savicevic, Serginho, Sainz, Bajic

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Graovac, Sadık, Petretta, Turgay, Eysseric, Hajradinovic, Fall, Ahmet, Bahoken

Sezona teknik sorumlu Sami Uğurlu yönetiminde giren ve ilk haftada Medipol Başakşehir'e 4-0 yenilen lacivert-beyazlılar, ikinci maçta ise Fenerbahçe'ye 6-0 mağlup oldu. İki mücadelede yenilen 10 gol sonrasında Uğurlu ile yollar ayrılırken takımın başına Şenol Can getirildi.

Puan durumunun son sırasında kalan Kasımpaşa, Şenol Can yönetiminde Giresunspor deplasmanında sezonun ilk galibiyetini arayacak.

Lacivert-beyazlı takımın Fenerbahçe ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Hasan Emre Yeşilyurt, cezası nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.

İlk haftada Adana Demirspor'a 3-2 yenilen Giresunspor ise ikinci haftada Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 yenerek moral buldu.