Yeşil-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Mehmet Taş ile bir yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.

Sosyal medyadan bir diğer paylaşımda da sporcular, teknik heyet, yöneticiler ve tüm personele yapılan koronavirüs (Kovid-19) testlerinin sonuçlarının negatif çıktığı kaydedildi.