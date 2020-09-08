Giresunspor Kulübü Başkan Yardımcısı Mustafa Tütüncü, yaptığı yazılı açıklamada, Senegalli oyuncuyla iki yıllık sözleşme imzalandığını belirtti.

Tütüncü, Balde'ye başarılı bir sezon geçirmesini ve transferin yeşil-beyazlı camiaya hayırlı olmasını diledi.