Süper Lig'in yeni takımlarından Giresunspor, 8. haftada ilk galibiyetini elde etti.
Göztepe deplasmanına çıkan Yeşil-Beyazlı ekip 71. dakikada Fousseni Diabate'nin penaltıdan kaydettiği golle Göztepe deplasmanından 1-0'lık üstünlükle ayrılmayı başardı.
Ligde ilk galibiyetini alan Giresunspor, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyetin ardından 8. hafta sonunda puanını 5'e yükseltti.
Ligin 19. sırasında bulunan Karadeniz temsilcisi, lige verilen Milli aranın ardından evinde Ç.Rize ile karşılaşacak.
25 MAÇ ARANIN ARDINDAN GELEN GALİBİYET
Süper Lig'e 1976-1977 sezonundan sonra dönen GZT Giresunspor'un Süper Lig'deki 25 maçlık galibiyet hasreti sona erdi.
Ligde en son galibiyetini 19 Aralık 1976'da Trabzonspor karşısında 2-0'lık skorla alan GZT Giresunspor, o sezonun kalan 18 maçında 5 beraberlik ve 13 yenilgi yaşadı. Bu sezon tekrar döndüğü ligin ilk 7 hatasında 2 beraberlik ve 5 yenilgisi bulunan Karadeniz temsilcisi, 8. haftada Göztepe'yi 1-0 yenerek hem yeni dönemindeki ilk galibiyetini elde etti hem de bu kulvardaki 25 maçlık kazanamama serisini sonlandırdı.
Süper Lig'de galibiyeti olmayan tek takım, yarın Galatasaray'ı konuk edecek Çaykur Rizespor kaldı.
GÖZTEPE TEPETAKLAK
Geçtiğimiz yılı 10. sırada tamamlayan Göztepe, bu sezona kötü başladı. 8 maçta yalnızca Başakşehir'i evinde yenen İzmir ekibi, çıktığı son 4 maçı da kaybetti.
Topladığı 5 puanla 18. sırada bulunan Göztepe, Milli maçlar nedeniyle lige verilen aranın ardından Kasımpaşa deplasmanına konuk olacak.
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