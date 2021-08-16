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Giresunspor Galatasaray maçı ne zaman? Giresunspor GS maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'in ilk haftasının kapanışı Giresun'da yapılıyor... Süper Lig hasretine son veren Giresunspor, sahasında şampiyonluk adaylarından Galatasaray'ı konuk ediyor. İşte futbolseverlerin merakla beklediği Giresunspor Galatasaray maçıyla ilgili tüm ayrıntılar...

16.08.2021 - 18:16 | Güncelleme: ABONE OL
Giresunspor Galatasaray maçı ne zaman? Giresunspor GS maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Giresunspor Galatasaray maçı için artık heyecan dorukta. Süper Lig 2021-2022 sezonunun ilk hafta kapanış maçına sahne olan Giresunspor Galatasaray maçı ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...

GİRESUNSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Giresunspor Galatasaray maçı bu akşam saat 21:45'de başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...

MUHTEMEL 11'LER

Giresunspor: Onurcan, Hayro, Perez, Douglas, Zeki, Pelupessy, Traore, Flavio, Diabate, Sanghare, Balde

Galatasaray: Muslera, Boey, Luyindama, Marcao, Van Aanholt, Kerem, Taylan, Berkan, Feghouli, Arda, Diagne

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