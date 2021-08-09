Giresunspor Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. Süper Lig 2021-2022 sezonu öncesi son hazırlık maçına çıkacak Fenerbahçe'de, hedef bol gollü galibiyetle moral bulmak...

GİRESUNSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde altıncı hazırlık maçında 9 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak.

Tarih: 9 Ağustos 2021 Pazartesi, 20:00

Yayın: Smart Sport