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Giresunspor Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Giresunspor FB maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Giresunspor Fenerbahçe hazırlık maçı için geri sayım başladı. Yeni sezon öncesi son hazırlık maçlarına çıkan her iki takım da galibiyet istiyor. İşte taraftarların büyük bir merakla beklediği Giresunspor Fenerbahçe maçı ile ilgili ayrıntılar...

09.08.2021 - 18:33 | Güncelleme: ABONE OL
Giresunspor Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Giresunspor FB maçı hangi kanalda canlı yayınlanaca

Giresunspor Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. Süper Lig 2021-2022 sezonu öncesi son hazırlık maçına çıkacak Fenerbahçe'de, hedef bol gollü galibiyetle moral bulmak...

GİRESUNSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde altıncı hazırlık maçında 9 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak.

Tarih: 9 Ağustos 2021 Pazartesi, 20:00
Yayın: Smart Sport

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