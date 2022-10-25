AA

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, ligin 11. haftasında oynanan MKE Ankaragücü maçının ardından 15-20 kişilik bir grup tarafından çıkartılmak istenen taşkınlık ve saldırı girişimi kınandı.

"Bu kişilerin kanun önünde gerekli cezayı alabilmesi için yasal süreci başlattığımızın bilinmesini kamuoyuna duyururuz." ifadesi kullanılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kulübümüze operasyon çekmek isteyerek teknik heyet ve futbolcularımız başta olmak üzere, yeşil-beyazlı camiamıza dil uzatıp takımın huzurunu bozmaya çalışanlara Giresun halkı zamanı geldiğinde gereken cevabı verecektir. Yağmur, çamur demeden her zaman yeşil-beyazlı formanın yanında olan binlerce Giresunspor taraftarının tepkisini çeken bu menfur olay, Giresun adına üzüntü vericidir. Giresunspor'umuz her zaman olduğu gibi bugün de çotanak armanın etrafında kenetlenmiş gerçek taraftarlarıyla Süper Lig'deki mücadelesine devam edecektir."