Giresunspor, Süper Lig'in 15. haftasında Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Maçta gol perdesini 28. dakikada Fatih Karagümrüklü Aleksandar Pesic açtı. İlk 45 dakika da Fatih Karagümrük'ün 1-0'lık üstünlüğüyle geçildi.

Ev sahibi ekip 69. dakikada Ibrahima Balde ile skora dengeyi getirdi. Balde 70'te yerini Doukara'ya bıraktı. 83. dakika oynanırken Doukara takımını öne geçiren golü kaydetti.

Mücadelede 87. dakikada Aziz Behich'in yerde kalması sonrasında penaltı kazanan Giresunspor'da topun başına yine Doukara geçti. Tecrübeli golcü hata yapmadı ve maçın sonucunu söyledi: 3-1.

Bu galibiyetle üst üste 3. galibiyetini alan Giresunspor puanını 19'a yükseltti ve 12. sıraya tırmandı. Fatih Karagümrük ise 22 puanda kaldı.