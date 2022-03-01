Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 5 Mart Cumartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak GZT Giresunspor'da kulüp basın sözcüsü Halil İbrahim Önal, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, bazı ulusal kanallarda, hafta sonu oynayacakları Çaykur Rizespor karşılaşmasına ilişkin söylemler olduğunu belirtti.

Bugüne kadar GZT Giresunspor olarak hakemler konusunda duruşlarını herkesin bildiğini aktaran Önal, şöyle devam etti:

"Biz hak etmediğimiz hiçbir şeyi istemiyoruz. Talebimiz sahada adilce bir yönetim sergilenmesidir. Hakemlerimiz cesurca her şeyi görsünler. Dileğimiz futbolun ön planda, hakemlerin arka planda olduğu, futbolun güzelliklerinin öne çıktığı bir müsabaka olmasıdır. Herkesin gözü önünde oynanacak bu maçta da hakemlerimizin ve federasyonumuzun alacağı kararları GZT Giresunspor Kulübü olarak saygıyla karşılayacağız."

Önal, karşılaşmanın iki Karadeniz takımı için de büyük önem arz ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Her platformda dayanışma içerisinde olmaya çalıştığımız Karadeniz takımları ile iyi ilişkilerimizin bu tip spekülasyonlarla zedelenmemesi en büyük temennimizdir. Bu tarz söylemler, futbol takımlarımıza ve Türk futboluna leke sürecek, talihsiz ve bilinçsiz söylemlerdir. Kaos ortamından beslenen kişilerce oluşturulmak istenen algı operasyonuna karşı Giresunspor'umuzun hakkını sonuna kadar savunacağımızın bilinmesini isteriz. Bu tarz art niyet ile oluşturulmaya çalışılan algının Türk futboluna zarar verdiğini düşünüyor, konunun takdirini kamuoyuna bırakıyoruz."