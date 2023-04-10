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Giresunspor'dan, Beşiktaş maçıyla ilgili açıklama!

Giresunspor Kulübü, Beşiktaş ile oynadıkları maçın hakem kararlarıyla ilgili bir açıklama yaptı

Giriş: 10.04.2023 - 17:00 | Güncelleme: ABONE OL
Giresunspor'dan, Beşiktaş maçıyla ilgili açıklama!
HABERTURK.COM

İşte Giresunspor'un internet sitesinde yaptığı açıklama:

"Bu zaman kadar mücadelesini sahada veren, hakemler ile ilgili açıklama yapmaktan kaçınan bir camia olarak yaşadığımız bariz hakem hataları ve lehimize verilmesi gerekirken görmezden gelinen VAR kararları kulübümüz için kabul edilebilir sınırları aşmıştır. Bu bağlamda Giresunspor'un hak ve menfaatlerini kimsenin görmezden gelerek elinden almasına izin vermeyeceğimizin bilinmesini istiyoruz.

Dün oynadığımız Beşiktaş maçının ilk yarısında topsuz alanda rakip takım oyuncusu tarafından oyuncumuza yapılan ve bariz kırmızı kart ile cezalandırılması gereken pozisyonun görmezden gelinerek oyunun gidişatını etkileyecek hataların yapılması, hakemin ve VAR sisteminin pozisyonu izleme gereği bile duymaması, akabinde bir önceki pozisyonda oyundan ihraç edilmesi gereken oyuncunun gol kaydetmesi bizim açımızdan kabul edilebilir bir durumun ötesindedir.

Süper Lig'de var olma mücadelesi veren, hakkı olmayanı istemeyen, eşit şartlarda ve eşit kurallarla mücadelesini sürdürmek isteyen Giresunspor Kulübü olarak TFF ve MHK nezlinde konunun takipçisi olacağımızı ve sahadaki emeklerimizin yok sayılmasına asla müsaade etmeyeceğimizin bilinmesini istiyor, spor kamuoyuna saygılarımızı sunuyoruz."

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