Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Sezon başında kulübümüzde sportif direktör olarak göreve başlayan Sayın Fatih Kavlak ile bugün itibarıyla yollarımızı karşılıklı anlaşarak ayırmış bulunmaktayız." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, kulübe yaptığı hizmetler ve özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür edilen Kavlak'a bundan sonraki kariyerinde başarılar dilendi.