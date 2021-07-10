Kulüp binasında gerçekleştirilen genel kurula, 268 üyenin 10'u katıldı.

Yeterli çoğunluk sağlanamadığı için genel kurulun 17 Temmuz Cumartesi gününe alınması kararlaştırıldı.

Genel kurul ikinci toplantıda çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleştirilecek.