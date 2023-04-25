Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Süper Lig Giresunspor

Giresunspor'da Hakan Keleş kararı

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Medipol Başakşehir karşısında 4-2’lik mağlubiyetin ardından istifası gündeme gelen Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş’nin yönetimle yaptığı görüşmenin ardından durumu netleşti.

Giriş: 25.04.2023 - 22:41 | Güncelleme: ABONE OL
Giresunspor'da Hakan Keleş kararı
İHA

Giresunspor'da, 4-2'lik Başakşehir yenilgisinden sonra istifa sinyalleri veren Teknik Direktör Hakan Keleş'in durumu belli oldu. Giresunspor Başkanı Nahid Yamak, sosyal medya hesabından Hakan Keleş ile yan yana yürüdükleri resmi paylaşıp, "Önce çok sevmek lazım. Birlikte savaşmaya devam" ifadelerini kullandı.

Teknik Direktörü Hakan Keleş, karşılaşmanın ardından basın toplantısında, “Bazı şeyleri konuşmak istiyorum ama takım zarar görmesin diye susuyorum. İmkansızlıklara rağmen müthiş işler yapılmasına rağmen yeterli destek görmemesi bizi üzüyor. Tribünlerde bizi üzen şeyler oldu bundan sonrası için yönetimle oturup konuşacağız” ifadelerini kullanmış, Keleş’in bu açıklaması istifa sinyali verdi yönünde değerlendirilmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Nisan ayı FED faiz kararı ne zaman?
Nisan ayı FED faiz kararı ne zaman?
Oraj nedir, nasıl oluşur?
Oraj nedir, nasıl oluşur?
Hazine ve Maliye Bakanlığı 2750 personel alımı yapıyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı 2750 personel alımı yapıyor
Feridun Sinirlioğlu'na BM'den kritik görev
Feridun Sinirlioğlu'na BM'den kritik görev

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.