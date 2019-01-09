Giresunspor Kulüp Başkanı Sacit Ali Eren transfere ilişkin yaptığı açıklamada, "Cristian Tanase'yi 1,5 yıllığına renklerimize bağladık anlaşma şimdiden her iki taraf içinde hayırlı olsun” dedi.

Türkiye’de Sivasspor ve Kardemir Karabükspor formalarını giyen ve sezon başında Eskişehirspor ile anlaşan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu çotanakların kampına katıldı.