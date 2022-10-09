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Giresunspor - Beşiktaş yazar yorumları ile Süper Lig Giresunspor - Beşiktaş galibiyeti

Giresunspor - Beşiktaş yazar yorumları

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında Giresunspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Spor yazarları, Beşiktaş'ta Ismael'in performansını ve galibiyeti değerlendirdi

09.10.2022 - 10:34 | Güncelleme: ABONE OL

  • "TÜRKİYE BU MAÇI 1-1 GİBİ DÜŞÜNSÜN"

    Sinan Engin: "Bugünkü Beşiktaş maçını 1-1 olarak düşünüyorum. Pozisyon ofsaytmış değişmiş falan öyle görmüyorum. Beşiktaş berabere bitirmiş gibi varsayıp konuşuyorum. Beşiktaş iyi oynamıyor ama kalitesiyle kazanıyor, geçen hafta da kalitesiyle kaybetmedi derbiyi. "VAR'da çizgiyi yamuk çizdiler. Türkiye bu maçı 1-1 gibi düşünsün. Ismael bu takımın başında sezon sonuna kadar kalmalı o ayrı. Sezon sonunda değerlendirme yapılır, burası hacı baba tekkesi değil. Beşiktaş'ın iyi bir futbolcu topluluğu var, yetenekli oyuncu topluluğu var hatta. Beşiktaş'ta her türden hücum oyuncusu var."

  • Sinan Engin: "Beşiktaş taraftarları, yanlış yapıyorsunuz. Sezon sonuna kadar bu hocayla gideceksiniz. Valerien Ismael'e hatalarını kulüpten biri çıkacak ona anlatacak. Ben mesela, Weghorst'u 70'te oyundan alırım. Zaten yorulmuş. Onun yerine santraforda başka biri olsa o pozisyonda golü atardı. Müthiş santrafor orası ayrı ama oyundan çıkmaz diye bir şey yok. Al onu Cenk'i koy, orada o atardı golü. İkinci yarılarda sorun var Beşiktaş'ta deniyor ama geçen hafta da ikinci yarıda iyi oynadı Beşiktaş. Çünkü ilerisi artık çöktü. Ismael, sen Avrupalısın Ghezzal kendisine iyi bakan bir adamdır. Fiziği yerindeyse sakat değilse yani o ilk 11'de başlar."

  • "BU OYUNLA ŞAMPİYONLUK ZOR"

    Nihat Kahveci: "Dele Alli diye bir oyuncu var. Ismael'den başka ondan bir şey bekleyen yok. Kötü oynarsın, kötü vurursun ama kötü koşamazsın. Dele Alli kötü de koşuyor. İkinci yarı oyununa baktığım zaman Giresunspor kazansa neden kazandı demem. Gol olsa Valerien Ismael gidecek diye konuşulacaktı. Gol olmasa ne olur, olmuyor. Oyun çok kötü. Bu hocayla olmaz. Oyun gücü kavramı önemli. Bu oyunla şampiyonluk çok zor."

  • Nihat Kahveci: "Nerede ilk hafta maçları. Senin altında son model araba var. Skora bakmayın. Beşiktaş 8'de 8 kötü oynayamaz. Önemli olan sezonun son bölümünde buralarda olmak. Bu şekilde maç kazanırsın. Ama bu oyunla şampiyon olamazsın. Oynamayan oyuncuları oynatmamasına bir şey demiyoruz. Sezonun geneline baktığımızda ilk yarıda 10 üzerinden 9 puan alan Valerien Ismael ikinci yarı 10 üzerinden 3 puan alıyor. Bu nasıl olur? Bir takımın ilk yarısı ile ikinci yarısı nasıl siyahla beyaz olabilir? Bu maç 'Kartal Giresun'da uçtu' diyemiyorsak olay bitmiştir. Takıma da oyuna da umut vermeyen bir teknik adam var. Valerien Ismael hoca bu kadronun gerisinde. Kadro çok kaliteli."

  • "ÇOK İYİ ANADOLU TAKIMI HOCASI OLABİLİR"

    Tümer Metin: "Benim maç için manşetim, "Skor tamam ama oyun tartışılır" Muhtemelen oyuncular ve teknik adamlar zeminden çok şikayet edecekler. Bizi zemin oynatmadı falan diye... haklı da olabilirler. Gerçekten yakışmayan bir zeminde maç oynandı. Bence bu zemin Giresunspor adına da dezavantaj. Giresunspor'un seni mağlup edecek bir gücü yok. Burada iş hocaya da düşüyor. Valerien Ismael, çok iyi bir Anadolu takımı hocası olabilir ama büyük takım hocası olabilir mi, orası hala tartışılır."

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