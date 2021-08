AA

Karaahmet, Süper Lig'de mücadele edecekleri için heyecanlı olduklarını belirterek, "Her Giresunspor seven gibi biz de heyecanlıyız. Taraftarımız sahaya çıkacak oyuncuları ve takımı merak ediyorlar. Bizim heyecanımız daha fazla. Hayal kırıklığı yaşamak istemiyoruz. Bunun için her şeyi çok dikkatli yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

44 yıl sonra Süper Lig'de mücadele edecek takımlarını yeni sezona acele etmeden hazırladıklarını kaydeden Karaahmet, "Bizim için acele etmemek çok önemli. Acele kararlar yanlış verilebilir. Henüz önümüzde zaman var. Galatasaray maçına az bir zaman kaldı. Zaten elimizde bir takım vardı. Ona belli takviyeler yapıldı. Yapılmaya da devam edecek. Önemli olan doğru oyuncuyu, doğru karakteri takıma kazandırmak." değerlendirmesinde bulundu.

Ellerindeki bütçeyi en iyi şekilde kullanarak ligde başarılı olmayı hedeflediklerini aktaran Hakan Karaahmet şunları söyledi:

"Bizim geçen sene Süper Lig'e çıkarken bütçemiz rakiplerimizin yüzde 50'si gibiydi. Böyle bir bütçe ile bu lige çıkabildik. Bu bir artı oldu. Bu ligde bütçeyi doğru yönetebilirsek o zaman, 'Giresunspor o bütçeyle lige çıktı ve bu şekilde devam edilebiliyor' diyecekler. Biz bunun için mücadele edeceğiz. Olmazsa ne olur? Bu proje çöp olur. 'Gördünüz mü para harcamadınız' gibi şeyler söylenir. Para harcanacak tabii. Eğer 10'a alacağınız oyuncuyu 6'ya alıyorsanız başarılısınız. Şu anda biz yöneticiyiz. Kararları veriyoruz ama transfer dönemi bitince biz idareci konumuna geçiyoruz. İdare etmeniz gerekiyor. Kimleri idare etmemiz gerekiyorsa onları transfer edeceğiz. Kimsenin kaprisini çekmek istiyoruz o önemli."

Karaahmet, transferi gündemde olan Diabate ile ilgili olarak, "Diabate konusu bitmek üzere. Artık son aşamadayız. Bitti diyebiliriz. Takviyeler devam ediyor. Bazı transferlerimizin çok kısa süre içinde sonuçlanacağını tahmin ediyorum." dedi.

"HAKAN HOCAMIZLA İYİ ŞEYLER YAPACAĞIZ"

Süper Lig'e yükselen takımlarının teknik direktör değişimine gittiğini ancak kendilerinin Giresunspor'u Süper Lig'e taşıyan teknik direktör Hakan Keleş'le yola devam edeceklerini söyleyen Karaahmet, şunları kaydetti:

"Adana Demirspor üçüncü hocasıyla şampiyon oldu biz de ilk hocamızla lige çıktık. Sezon başı başladığımız hocamızla şampiyon olduk. Bu da çok olan bir şey değil. Hocamızla devam ediyoruz. Bana 'nasıl, niye' diyenler elbette var. Bana bu sorular ilginç geliyor. Olması gereken tabii ki buydu. Bunu herkes kabul ediyor ama yapmıyor. Doğru düşündüğüm şeyleri yapıyorum. Sonuçlarına katlanacağız. Devre arasında transfer yapmayan takım yoktu. Zorlasak biz de yapardık. Lider bitirdik devre arasını. Ancak transfer yapmadık. Elimizde zaten oynayan oyuncular var. Onlar bizi buraya getirdi. Bu isimlerle devam edeceğiz. Bizim yaptıklarımız doğru görülüp yapılmayan şeylerdi. Umarım bunu geliştiririz ve devam ettiririz. Önce kendinize sonra da ekibinize güveneceksiniz. Devre arası transfer yapmadık, 12 maç üst üste kazandık. Türkiye rekorları kırdık. Bunların hiçbiri rastlantı değil. Bunların hepsinin arkasında bir duruş vardı. Hakan hocamızla iyi şeyler yapacağız."

"FUTBOLDA BAZI ŞEYLERİN DEĞİŞMESİ GEREK"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Genel Kurulu'nda alınan kararların önemli bir adım olduğunu söyleyen Karaahmet, "Futbolda bazı şeylerin değişmesi gerek. Bunu hepimiz biliyoruz. Bir şeyler değişti. Bu değişim iyi bir adım oldu. O hantal yapı kalktı. Sayın Başkan da emek verdi. Bir şey değişince gerisi geliyor. Fikir alışverişi devam ediyor. Bu iletişim birlik ve beraberlik sürdüğü takdirde güzel şeyler olacaktır."