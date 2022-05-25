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Önal, bu sezon, 44 yıl sonra Süper Lig'de mücadele ettiklerini anımsattı.

Mali durumlarını da göz önünde bulundurarak kulübü başarıya taşıyacağına inandıkları oyunculardan kurulu bir takımla ligde mücadele ettiklerini belirten Önal, "Asıl amacımız ligde kalmaktı, bunu da başardık. Giresunspor olarak hedefimize ulaşmanın haklı mutluluğu ve gururunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Önal, güzel bir sezon geçirdiklerini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Tabii zorluklar oldu. 44 yıl sonra Süper Lig heyecanı yaşadık. Zaman zaman 'acaba'lar yaşadık. 'Yapabilir miyiz, başarabilir miyiz?' gibi düşüncelere kapıldık. Tereddütlerimiz, endişelerimiz, korkularımız oldu. Tüm zorlukların üstesinden geldik. İstediğimiz yerde de ligi tamamladık. Giresunspor oynadığı futbol ve aldığı sonuçlarla lige renk katmıştır."

"HOCAMIZA İNANDIK VE ÇOK İNANDIK"

Teknik direktör Hakan Keleş'e güvendiklerini, kendisine gereken desteği her zaman verdiklerini aktaran Önal, "Sonuçta bu takımı TFF 1. Lig'de şampiyon yapan hocamızdı. Arkasında durduk. 5-6 maçta harcanacak hoca değildi. O da sağ olsun, bu güvenimizi boşa çıkartmadı. Yapması gereken her şeyi yaptı. Kendisi ile devam ediyoruz. Hakan hocamız artık Türkiye'de konuşulan, dillere destan bir teknik direktör oldu. Ben bu başarısının devam edeceğine de inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Halil İbrahim Önal, gelecek sezonun hazırlıklarına başladıklarını da söyledi.

Bütçelerini göz önüne alarak transfer politikası yürüteceklerini dile getiren Önal, "Geçtiğimiz sezona göre daha erken davranacağız. Teknik direktörümüz Hakan Keleş ile görüşerek 15-16 ismi kadroya katmayı planlıyoruz. Bizimle devam edecek birkaç oyuncu var. Kiralık oyuncular takımlarına dönüyor." diye konuştu.

Önal, 2022-2023 sezonunda daha iyi sonuçlar elde etmeyi hedeflediklerini vurgulayarak, "Bu sezon 50 puan üzerine çıkma hedefimiz vardı ancak olmadı. Gelecek sezon daha da yukarıları amaçlıyoruz. Minimum 60 puan alarak ilk 10 içerisinde sezonu tamamlamak en büyük hedefimiz." değerlendirmesinde bulundu.

Basın sözcüsü Önal, altyapıya yönelik de bazı planlarının olduğunu sözlerine ekledi.