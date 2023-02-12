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Giresunspor, afetzedeler için sahaya çıkacak

Süper Lig ekibi Bitexen Giresunspor’dan yapılan açıklamada, 3. Lig ekipleri Orduspor 1967 ve Amber Çay Eynesil Belediyespor ile hazırlık maçları oynanacağı ve bu maçların gelirlerinin afetzedelere bağışlanacağı bildirildi

Giriş: 12.02.2023 - 16:39 | Güncelleme: ABONE OL
Giresunspor, afetzedeler için sahaya çıkacak
İHA

Giresunspor, Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen afetzedelere destek için hazırlık maçları yapacak

Giresunspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilimizi etkileyen yıkıcı deprem sonrası birçok vatandaşımızı kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Ülke olarak hepimizi yasa boğan bu yıkıcı depremin yaralarını birlikte saracağımıza olan inancımız tamdır. Bu vesileyle Bitexen Giresunspor Kulübü olarak, depremzedeler ve deprem felaketinde hayatını kaybeden Giresunspor altyapısından yetişen Saruhan Bolat ile depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızın anısına Orduspor 1967 ve Amber Çay Eynesil Belediyespor ile kulübümüz arasında dostluk maçı oynanmasını planlamaktayız. Bu maçlardan elde edilen gelirler ise deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza bağışlanacaktır. Karşılaşmaların oynanacağı tarihler Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanacak olan maç takvimlerinin ardından belirlenecektir."

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