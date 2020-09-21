Yeşil-beyazlı kulübün basın sözcüsü Ferhat Karademir, yaptığı yazılı açıklamada, 31 yaşındaki Abdou Razack Traore ile sözleşme imzalandığını belirtti.

Karademir, anlaşmanın bir yıllık olduğunu ifade ederek, Traore transferinin hayırlı olması temennisinde bulundu.