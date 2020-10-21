Giresunspor: 4 - Adanaspor: 3

Stat: Giresun Atatürk

Hakemler: Onur Özütoprak, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar

Giresunspor: Tolgahan, Diarra, Hüsamettin, Mehmet, Traore (Sergio Antonio dk. 58 ),Eren (Erol Can dk. 83 ),Nalepa, Balde, Kerem (Hayrullah dk. 83 ),Uzomimma (Sergen Picinciol )

dk. 90),Caner Hüseyin

Yedekler: Onurcan, Arda, Alperen, İshak, Muhammet Himmet, Fatih

Teknik Sorumlu: Ümit Şengül

Adanaspor: Karacic, Ozegovic, Eren Keleş, Donkor, Tevfik, Celil, Evren, Furkan, Uğurcan (Atalay dk. 46 ),Canberk, İsmaeel Rayan (Ergin dk. 46 )

Yedekler: Burak, Ömer, Belem, Hakan, Berkan, Hıfsullah

Teknik Sorumlu: Semih Özü

Goller: İbrahima Balde (dk. 2),Mamadou Diarra (dk. 25),Erol Can Akdağ (dk. 85),İbrahima Balde (dk. 88) (Giresunspor),Celil Yüksel (dk. 64),Ognjen Ozegovic (dk. 75 ve 82) ( Adanaspor)

Sarı Kartlar: Uğurcan Yazgılı, Furkan Şeker, Celil Yüksel (Adanaspor),Antonio Uzodimma, İbrahima Balde (Giresunspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Balde sağ kanattan içeri çevrilen topu kale sahasında dokunarak ağlara gönderdi. 1-0

8. dakikada Caner Hüseyin’in ceza sahasının solundan yaptığı vuruş kalecinin müdahalesiyle auta çıktı.

18. dakikada Caner Hüseyin ceza sahasına hızla girerek kaleyi yokladı. Top kalecinin müdahalesiyle dışarı çıktı.

25. dakikada Diarra ceza sahasında oluşan karambolde bulduğu topu ağlara gönderdi. 2-0

64. dakikada sağ kanattan gelen topu alan Celil ceza yayından topu ağlara gönderdi. 2-1

75. dakikada Ozegovic, Eren’in ceza sahasına gönderdiği topu ağlarla buluşturdu. 2-2

82. dakikada Adanaspor’da Ozegoviç kullandığı penaltıyı gole çevirdi. 2-3

85. dakikada ceza sahasında Balde’nin gönderdiği topu alan Erol Can meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-3

88. dakikada sağ kanattan yapılan ortada Balde kafa vuruşuyla golü buldu. 4-3