Süper Lig'n 27. haftasında Giresunspor, düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Göztepe'yi konuk etti.

Ev sahibi 27'de Umut Nayir ile öne geçerken ilk yarı böyle bitti. 51'de Perez ve 69'da Muhammed Gümüşkaya farkı 3'e çıkarırken Göztepe'de 75'te sahneye çıkan Di Santo skoru belirledi.

Fenerbahçe'den kiralanan Muhammed Gümüşkaya ilk golü de hazırlayarak 1 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu.

6 maç sonra kazanan Giresunspor, puanını 29 yaptı. Üst üste 4. yenilgisini alan Göztepe ise 27 puanda kaldı.