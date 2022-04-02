Süper Lig'de 31. hafta mücadelesinde Giresunspor ile Sivasspor, 2-2 berabere kaldı.

Sivasspor 39'da Kayode ile öne geçerken ilk yarının sonucunu 44'te Gradel söyledi.

Giresunspor 73'te Umut Nayir ile farkı 1'e indirirken Umut 79'da bir gol daha buldu ve mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

Bu sonuçla birlikte Sivasspor haftayı 41, Giresunspor ise 36 puanla tamamladı.

MAÇIN DAKİKALARI

30. dakikada GZT Giresunspor atağında, Diabate'nin çaprazdan sert vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural son anda direk dibinde topu kontrol etti.

32. dakikada sol kanattan Erdoğan Yeşilyurt'un arka direğe ortasında Yatabare topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

39. dakikada Sivasspor öne geçti. Uğur Çiftçi'nin sol kanattan ceza alanına yerden ortasında kaleci Okan Kocuk ve savunmadaki Aziz Eraltay'dan seken ve Kayode'ye temas eden top, ağlara gitti: 0-1

44. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Erdoğan Yeşilyurt'un sağ kanattan yaptığı ortada ceza alanı içerisinde boş pozisyondaki Gradel'in kafa vuruşunda, top köşeden ağlarla buluştu: 0-2

Karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

56. dakikada Gradel'in kullandığı kornerde ceza sahası içerisinde boş pozisyonda Yatabare'nin kafa vuruşunda, top az farkla yandan auta gitti.

68. dakikada Chiquinho, topla ceza sahası yan çizgisine kadar indi ve meşin yuvarlağı yerden Süleymanov'a aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda top, kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.

73. dakikada Giresunspor farkı 1'e indirdi. Sağ taraftan Chiquinho'nun kullandığı kornerde ceza sahası içerisinde arka bölümde Umut Nayir'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak uzak köşeden ağlara gitti: 1-2

79. dakikada ev sahibi ekip skora denge getirdi. Sol kanattan topla hareketlenen Diabate, ceza sahasına girer girmez meşin yuvarlağı kale önüne sert ortaladı. Sivasspor savunmasının dokunamadığı topu Umut Nayir filelere gönderdi: 2-2

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Arda Kardeşler, Samet Çiçek, Murat Tuğberk Curbay

GZT Giresunspor: Okan Kocuk, Hayrullah Bilazer, Diarra, Perez, Aziz Eraltay, Traore, Flavio (Dk. 76 Balde), Diabate, Chiquinho, Muhammed Gümüşkaya (Dk. 60 Süleymanov), Umut Nayir

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Erdoğan Yeşilyurt, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan (Dk. 78 Cofie), Ulvestad, Fajr (Dk. 65 Kerem Atakan Kesgin), Gradel (Dk. 86 Sefa Yılmaz), Yatabare, Kayode (Dk. 46 Pedro Henrique)

Goller: Dk. 39 Kayode, Dk. 44 Gradel (Demir Grup Sivasspor), Dk. 73 ve 79 Umut Nayir (GZT Giresunspor)

Sarı kart: Dk. 53 Erdoğan Yeşilyurt (Demir Grup Sivasspor)