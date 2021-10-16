Süper Lig'in 9. haftasında Giresunspor, Çaykur Rizespor'u ağırladı.

Rize'de Tyler Boyd, 12. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Ev sahibi, 62. dakikada Selim Ay'ın kendi kalesine attığı golle öne geçti.

Mücadelenin son anlarında sahneye çıkan Champness, skoru belirledi: 2-0.

Bu sonuçla ligde 2'de 2 yapan Giresunspor, puanını 8'e yükseltti.

Rizespor ise yine galibiyetle tanışamadı ve 1 puanda kaldı.