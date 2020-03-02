Stat: Giresun Atatürk

Hakemler: Mert Güzenge, Erkan Akbulut, Mehmet Yıldırım

Giresunspor: Metin Erol, Berkan Yıldırım (Dk. 46 Uğur Akdemir),Numan Çürüksu, Ahmet Kesim, Muhammed Bayır, Renan (Dk. 46 Mehmet Güven),Ahmet İlhan Özek, Landel, Bekir Yılmaz (Dk. 76 Tanase),Del Valle, Rusescu

Boluspor: Mosquera, Hayrullah Bilazer, İsmail Konuk, Fethi Özer, Gökhan Sazdağı, Cumali Bişi, Halilovic (Dk. 78 Emre Öztürk),Mustafa Eskihellaç, Melih Okutan (Dk. 80 Kidric),Mustafa Durak, Kubilay Yılmaz (Dk. 46 Delarge)

Goller: Dk. 12 Landel, Dk. 86 Rusescu (Giresunspor)

Kırmızıkartlar: Dk. 77 Ahmet İlhan Özek (Giresunspor),Dk. 83 Mustafa Durak (Boluspor)

Sarıkartlar: Dk. 20 Mustafa Eskihellaç, Dk. 82 Hayrullah Bilazer, Dk. 83 Fırat Gül (teknik direktör),Dk. 84 İsmail Konuk (Boluspor)