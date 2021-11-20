Süper Lig'in 13. haftasında Giresunspor, sahasında Yeni Malatyaspor'u sahasında 1-0 mağlup etti.

Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golü 70'te penaltıdan Diabate'den geldi.

Giresunspor bu sonuçla puanını 13'e yükseltti. Konuk ekip ise 12 puanda kaldı.

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Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

GZT Giresunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Diarra, Perez, Aziz Eraltay (Dk. 88 Emre Taşdemir), Pelupessy (Dk. 88 Sergen Piçinciol), Flavio, Suleymanov (Dk. 61 Champness), Diabate, Serginho (Dk. 73 Erol Can Akdağ), Doukara (Dk. 46 Ibrahima Balde)

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Semih Kaya, Wallace, Sadık Çiftpınar (Dk. 24 Awuku), Mustafa Eskihellaç, Chouiar, Aabid, Mallan, Karim Hafez, Adem Büyük, Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 68 Mert Miraç Altıntaş)

Gol: Dk. 70 Diabate (Penaltıdan) (GZT Giresunspor)

Sarı kartlar: Dk. 69 Karim Hafez, Dk. 90+8 Aabid (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)