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Giresunspor: 1 - Sivasspor: 0 | MAÇ SONUCU

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında kümede kalma mücadelesi veren Bitexen Giresunspor, Demir Grup Sivasspor'u 1-0 mağlup ederek 11 maç sonra galip geldi

Giriş: 16.04.2023 - 18:20 | Güncelleme: ABONE OL
Giresunspor: 1 - Sivasspor: 0 | MAÇ SONUCU
AA / HABERTURK.COM

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Giresunspor, sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Çotanak Stadyumu'ndaki maçı Karadeniz ekibi 1-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada Giresunspor'a galibiyeti getiren golü, 18. dakikada Jorman Campuzano attı.

Ligde 11 maç sonra galibiyet alan Giresunspor, 2023 yılında ligde ilk kez kazandı.

Bu sonucun ardından Giresunspor, 27 puana yükseldi. Sivasspor, 31 puanda kaldı.

Giresunspor, gelecek hafta MKE Ankaragücü deplasmanına gidecek. Sivasspor, sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.

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