TFF 1. Lig'in ikinci haftasında Giresunspor, Menemenspor’u konuk etti. Karşılaşma 1-1'lik skorla berabere bitti.

Giresunspor: 1 - Menemenspor: 1

Stat: Giresun Atatürk

Hakemler: Cihan Aydın, Kemal Mavi, Ogün Kamacı

Giresunspor: Tolgahan Acar, Diarra, Hüsamettin Tut, Mehmet Taş, Tavares (Dk. 46 Balde),Nalepa, Sadi Karaduman, Muhammed Himmet Ertürk (Dk. 61 Serginho),Caner Hüseyin Bağ (Dk. 90 Sergen Piçinciol),Hayrullah Bilazer (Dk. 60 Kerem Kalafat),Eren Tozlu (Dk. 85 Erol Can Akdağ)

Menemenspor: Selmani, Yusuf Talum, Furkan Bayır, Domgjonas, Murat Elkatmış, Murat Erdemir (Dk. 85 Emre Batuhan Adıgüzel),Tidjani (Dk. 81 Oğuz Han Aynaoğlu),Olatunbosun, Tayfur Aydoğan, Mehmet Aytemiz (Dk. 71 Bekir Can Sönmez),Rasheed

Goller: Dk. 76 Balde (Giresunspor),Dk 90+5 Rasheed (Menemenspor)

Sarı kartlar: Dk. 53 Olatunbosun, Dk. 63 Domgjonas, Dk. 70 Mehmet Aytemiz, Dk. 75 Yusuf Talum (Menemenspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

16. dakika Menemenspor’da Yusuf Talum’un ceza sahasının dışından kaleye çektiği şut az farka yerden dışarı çıktı.

26. dakika Mehmet Aytemiz’in ceza sahası dışından çektiği şut kaleci Tolgahan’da kaldı.

59. dakika Anane Tidjani’nin kullandığı serbest vuruş savunmanın arasından geçerek kaleci Tolgahan’da kaldı.

63. dakika Mehmet Aytemiz, orta sahadan aldığı topu ceza sahasının dışına kadar getirerek kaleye şutunu çekti, top az farkla dışarı çıktı.

75. dakika Giresunspor’da Napela’nın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruş, Balde’nin kafa vuruşuyla kaleciden sekerek ağlarla buluştu. 1-0

90+5. dakikada Menemenspor'da ceza sahası içerisinde oluşan karambolde Rasheed'in vuruşuyla top ağlarla buluştu. 1-1